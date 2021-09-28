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Son dakika haberi... Manisa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kardeş öldü

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Manisa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kardeş öldü

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Akçapınar Mahallesi E-96 kara yolunda Ankara'dan İzmir istikametine giden Erdal Alkan (36) idaresindeki 06 BVE 535 plakalı kamyon, karşı şeride geçerek Osman Gürkan'ın (49) kullandığı 45 LG 280 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü Gürkan ile ağabeyi Ali Gürkan (58), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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