Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

09.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:02

- Manisa'da kaçak kazıya suçüstü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

- Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında izinsiz kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine ekipler tarafından Alaşehir'in Cabarburhan Mahallesi Serinkuyu Mevkiinde dün akşam saat 19.30 sıralarında 4 şüpheli şahıs, başka bir şahsın arazisinde ve arazi sahibinin bilgisi dahilinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların suç aleti olarak kullandıkları alet, ekipman ve Renault marka araca Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulurken, kazı yapan 4 kişi ve arazi sahibi toplam 5 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Bakkal Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ümit Dündar Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da kaçak kazıya suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:02:52. #1.15#
title