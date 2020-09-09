Son dakika haberi | Manisa'da kaçak içki operasyonu
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Son dakika haberi | Manisa'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberi: Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Son dakika haberi | Manisa'da kaçak içki operasyonu
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:24

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Salihli'ye yurda kaçak yollardan sokulmuş içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E.'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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