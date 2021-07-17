Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
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Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla toplam 67 kök kenevir bitkisi ile birlikte 2 ruhsatsız tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla toplam 67 kök kenevir bitkisi ile birlikte 2 ruhsatsız tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu; ilçeye bağlı Hanpaşa Mahallesi'nde H.Ö. (53) ve oğlu A.Ö. (35)'in evlerinin bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası yapılan aramada şüpheli şahısların ikamet ettikleri ev, eklenti ve bahçesinde boyları 50 ile 100 santimetre arasında değişen toplam 25 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 24 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇAY KENARINA BAKIMLARI YAPILMIŞ KENEVİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ise ilçeye bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında Ilgın Çayı mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alınması üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Timi ve Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları arama çalışması sonucunda Ilgın Çayı kenarında boyları 20 ile 104 santimetre arası değişen toprağa dikili vaziyette bakımları yapılmış 42 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Yasadışı Kenevir bitkisi ekimi yapan kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

(İHA)

Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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