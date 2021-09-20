Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

Son dakika haberleri: Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli yapılan ortak denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli yapılan ortak denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü müşterek denetim yaptı. Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle yapılan denetimlerde trafik ihlali yapan araç sürücüleri tespit edildi.

620 aracın kontrol edildiği denetimler sonucunda trafik ihlali yapan 39 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmış, 12 araç trafikten men edildi.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 56 personel katıldı.

İlerleyen günlerde "sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması" için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tarhana sermek için çatıya çıkan kadın, düşerek can verdi

Tarhana sermek için çatıya çıkan kadın, düşerek can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Marcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:26:54. #1.17#