İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa-Muradiye yolunda kontrolden çıkan Suat Sayhan idaresindeki 35 DB 2648 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mertcan Koralp'in kullandığı 45 VU 652 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 45 VU 652 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Suat Sayhan'ın eşi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

Yunusemre, Otomobil, Manisa, Güncel, Haber

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