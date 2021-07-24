Son dakika haberi... Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Manisa'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Adala Mahallesindeki bir tatil köyünde havuzda yüzen A.K. (17) boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile havuzdan çıkarılan genç, ambulansla Salihli'de özel bir hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan A.K, ilk müdahalenin ardından Alaşehir ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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