Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Sarbot (25), Peker Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Sarbot'u Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Sarbot'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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