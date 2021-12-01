Son dakika haberleri! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Sarbot (25), Peker Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Sarbot'u Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Sarbot'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.