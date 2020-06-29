Son dakika haberi! Manisa'da ev yangını Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'nde Döndür Akar'a (50) ait evin mutfak kısmında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında Döndü Akar'ın komşusuna çay içmeye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA