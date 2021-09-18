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Son dakika haberi: Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 432 kök dişi Hint keneviri ve 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 432 kök dişi Hint keneviri ve 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Alaşehir Kocakaya Mevkiinde kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair ihbar alması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

M.A'nın (52) yakalandığı operasyonda boyları 30 cm ile 150 cm arasında değişen toplam 432 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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