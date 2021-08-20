Son dakika haberi: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rukiye Alev yönetimindeki 45 PA 2945 plakalı traktör, Alifakı Mahallesi Dedeyolu mevkisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Alev ile yanındaki F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rukiye Alev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

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