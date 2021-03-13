Son dakika haberi... Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
13.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:31
Son dakika haber: Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gördes ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayatalanı mevkisinde traktörüyle tarlasına giden Fahri Akıcı (34), direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Akıncı, olay yerinde hayatını kaybetti. Akıncı'nın cenazesi, Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay