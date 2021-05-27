Son dakika haberi! Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haber... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direği devrildi.
Bölgede arkadaşıyla oyun oynayan Ege Eymen Gülentürk devrilen direğin altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım