Son dakika haberi... Manisa'da dereye düşen minibüsün sürücüsü yaklaşık 10 kilometre uzakta ölü bulundu
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Son dakika haberi... Manisa'da dereye düşen minibüsün sürücüsü yaklaşık 10 kilometre uzakta ölü bulundu

29.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:59
Son dakika haberi... Manisa'da dereye düşen minibüsün sürücüsü yaklaşık 10 kilometre uzakta ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp ihbarı sonrası aranan kişinin cesedine, derenin içinde bulunan minibüsünden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp ihbarı sonrası aranan kişinin cesedine, derenin içinde bulunan minibüsünden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Ailesinin önceki akşam kayıp ihbarında bulunduğu Özkan Atak'ın bulunması için Seyit Ahmet Deresi içinde çalışma yürüten AFAD ekipleri, bir cesede ulaştı.

Dün derenin içinde bulunan minibüsten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki söğütlüğe takılmış şekilde tespit edilen cesedin Özkan Atak'a ait olduğu belirlendi.

Atak'ın cenazesi incelemenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede bir zeytin işletmesinde çalışan Özkan Atak'tan 27 Ocak akşamından sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, arama çalışması kapsamında Atak'ın kullandığı 16 ACJ 099 plakalı minibüs derenin içinde boş olarak bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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