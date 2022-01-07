DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, savcılıkça salıverildi.

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, savcılıkça salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A. ve A.M.M.M. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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