DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, savcılıkça salıverildi.
MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, savcılıkça salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A. ve A.M.M.M. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.