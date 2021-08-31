Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Salihli Orman İşletme Şefliğine bağlı Eren Tepe gözetleme kulesinin ihbarıyla çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi.

Yangına, 10 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 48 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 70 dönüm alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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