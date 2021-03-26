Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama
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Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklamaMANİSA'nın Demirci ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

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Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığını belirledikleri bir otele dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden fuhuşa teşvik ve aracılık edip, yer temin ettikleri ileri sürülen Ö.K (60) ile M.A (32) tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 kadın şüpheliden S.K.(28) tamamen, H.S. (33) ve A.S. (44) ise adli kontrol şartı koyularak serbest bırakıldı.

Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama
Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama
Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama
Son Dakika | Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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