Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

B.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title