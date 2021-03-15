Son dakika haberi... Manisa'da bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple bağlanıp dövüldüğü iddia edilen zanlı öldü
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Son dakika haberi... Manisa'da bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple bağlanıp dövüldüğü iddia edilen zanlı öldü

15.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:36
Son dakika haberi... Manisa'da bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple bağlanıp dövüldüğü iddia edilen zanlı öldü

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 zanlı tarafından darbedildiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 zanlı tarafından darbedildiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (41) arasında Adala Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Akın'ı karnından bıçakla yaraladığı iddia edilen Filiz, olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan Ali Akın, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan bir süre sonra Akın'ın arkadaşları E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26) tarafından bir depoya götürülerek iple bağlanıp dövüldüğü ileri sürülen Filiz, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştıkları belirlenen 4 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı, bıçakla yaralanan Akın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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