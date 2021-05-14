Son dakika haberi | Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde samanların depolandığı bölümde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler depolama alanını sardı.
İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 itfaiye aracı, 34 itfaiye personeli, 6 tanker ve 3 kepçe sevk edildi.
Ekipler, yangının hayvanların olduğu bölüme sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf harcadı.
Yaklaşık 9 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.
İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle çiftlikteki 1200 ton samanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram