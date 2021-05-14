Son dakika haberi | Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi | Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Son dakika haberi | Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde samanların depolandığı bölümde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler depolama alanını sardı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 itfaiye aracı, 34 itfaiye personeli, 6 tanker ve 3 kepçe sevk edildi.

Ekipler, yangının hayvanların olduğu bölüme sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf harcadı.

Yaklaşık 9 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle çiftlikteki 1200 ton samanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın 9 saatlik müdahaleyle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:46:17. #1.15#

title