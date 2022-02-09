Son dakika haberi! Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü
AA, Kamil Tekmen - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Barbaros Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında Mehmet Türk'ün yaralı halde yattığını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekibi çağrıldı.
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mehmet Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında H.E, gözaltına alındı.
Suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu.
AA / Kamil Tekmen - Güncel