Son dakika haberi... Manisa'da ahşap fabrikasında yangın
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Son dakika haberi... Manisa'da ahşap fabrikasında yangın

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Son dakika haberi... Manisa'da ahşap fabrikasında yangın
18.08.2020 02:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 02:44

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

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