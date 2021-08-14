Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Zaferiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Sultan Çelik (42) idaresindeki 06 BEP 962 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Serhat Sancar'ın kullandığı 35 KF 8541 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada savrulan otomobiller, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alev alan iki otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kazada sürücü Çelik ve aynı otomobilde bulunan Derya Karabağlı (40) ile engelli oldukları öğrenilen Haluk Taha Karabağlı (14), Abdullah Ekrem Akdemir (18) ve Ali Atlas Köse (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Manisa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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