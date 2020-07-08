Son dakika haberi! Manisa'da 525 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
08.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:03
Manisa'nın Salihli ilçesinde 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkisi ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Aramalarda ekili vaziyette 525 kök Hint keneviri bulundu.
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Kaynak: AA