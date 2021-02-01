Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
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Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

01.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:23
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİManisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi.

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vrulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vucudunda herhangi  bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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