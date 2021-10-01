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Son dakika haberi: Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu (2)

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu (2)

Son dakika gelişmesine göre GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDIİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik...

MANİSA (DHA) - GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.G. (40), İ.Y. (27), R.Ç. (43) ve H.Ş. (40), 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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