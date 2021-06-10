Son dakika haberi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
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Son dakika haberi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

Son dakika haberi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı. Rektör Ataç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite içerisinde meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralandı. - Haberler
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