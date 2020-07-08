Son dakika haberi... Manchester City, Newcastle United'ı 5 golle geçti Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.

Manchester ekibi, ligin 34. hafta maçında Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Gabriel Jesus ve 21. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Manchester City, Federico Fernandez'in 58. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı. David Silva'nın 65. dakikada ve Raheem Sterling'in 90+1'in dakikada attığı goller skoru belirledi: 5-0

Lig ikincisi Manchester City puanını 69'a çıkarırken, Newcastle United 43 puanda kaldı.

Kaynak: AA