Son dakika haberi! Manchester City, Jack Grealish'i transfer etti
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Son dakika haberi! Manchester City, Jack Grealish'i transfer etti

Son dakika haberi! Manchester City, Jack Grealish'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı.

Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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