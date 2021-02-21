Son dakika haberi! Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı

Son dakika habere göre İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya