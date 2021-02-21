Son dakika haberi! Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı

21.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:40
Son dakika haberi! Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı

Son dakika habere göre İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Murat Kurum Kadir Topbaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Osman Özköylü
Tüm Haberler Şehit Göztepe Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 21:41:35. #1.14#
title