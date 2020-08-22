Son dakika haberi: Manavgat'teki yangın zeytin ağaçlarını yaktı Son dakika gelişmesine göre Manavgat'teki yangın zeytin ağaçlarını yaktı Ormana sıçramadan söndürülen yangında Zeytin ağaçları zarar gördü Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazileriyle orman arazisinin birleştiği noktada çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda kantrol altına alınabildi.

Manavgat'teki yangın zeytin ağaçlarını yaktı

Ormana sıçramadan söndürülen yangında Zeytin ağaçları zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazileriyle orman arazisinin birleştiği noktada çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda kantrol altına alınabildi.

Yangın saat 16: 00 sıralarında Manavgat Çolaklı mahallesi Yağlılar mevkiinde başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen ve tarım arazileri ve ormanı birleştiği noktada çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yerleşim yerleri yakınındaki yangın vatandaşı endişelendirirken söndürme çalışmalarına Manavgat Oman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ait arazöz su tankerleri ve iş makineleri destek verdi. Yerleşim alanları zarar görmezken özellikle zeytin ağaçlarının bulunduğu alan zarar ördü Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA