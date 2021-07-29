Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı
MANAVGAT'ta dün çıkan yangının uydu fotoğrafı olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
MANAVGAT'ta dün çıkan yangının uydu fotoğrafı olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol, Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanın dev bir bulut gibi Akdeniz'e uzandığı görülüyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı