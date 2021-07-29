Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı
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Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı

Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANAVGAT'ta dün çıkan yangının uydu fotoğrafı olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

MANAVGAT'ta dün çıkan yangının uydu fotoğrafı olayın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol, Manavgat'taki yangının uydu fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanın dev bir bulut gibi Akdeniz'e uzandığı görülüyor. 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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