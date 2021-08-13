Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı
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Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Pursaklar Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evindeki çeyizleri zarar gören genç kıza eşya yardımında bulundu.

Pursaklar Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evindeki çeyizleri zarar gören genç kıza eşya yardımında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında evi yanan Gülsüm Uysal'ın kızının çeyiz eşyalarının yandığını haber alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yanan eşyaların yenilerini kendisine hediye etmek için belediye ekiplerini seferber etti.

Gamze'nin yanan çeyizleri, Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, yaptığı çalışmayla hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, genç kızın annesinin feryadının tüm Türkiye'nin yüreğini dağladığını söyledi.

Belediye olarak Hanım Evi eğitmenlerinin ve kursiyerlerin çeyizleri hazırladığını aktaran Çetin, "Beyaz eşyası da tamamlandı. Sevgili Gamze, bugün hep birlikte bu güzel ürünleri yükledik. Şimdi çeyiz eşyalarını gönderiyoruz. Ben gelemeyeceğim ama davet edersen düğününe gelmek isterim." dedi.

Hanım Evlerinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından eşyalar, araçla adrese götürüldü.

Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı
Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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Son dakika haberi | Manavgat'taki yangında çeyizleri yanan Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı - Haberler
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