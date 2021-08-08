Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü. Helenistik Çağ'da, M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan, içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu antik kentin içi ve dışındaki ağaçlar siyaha büründü. Birçok noktada ise şehrin kalıntılarının is nedeniyle siyaha döndüğü görüldü.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Helenistik Çağ'da M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor. Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyaha büründüğü, yaprakların ise kuruduğu görüldü. Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi. Hellenistik, Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu antik kentte, Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş agorası da yer alıyor. Hamam, tapınak, sarnıç, kilise ve mezar yapılarının yer aldığı kentte, bu yapıların yangın nedeniyle bazı bölgelerinin siyahlaştığı görüldü. Yangından en az etkilenen bölümün ise agora olduğu dikkat çekti. Agoranın dış kısmındaki ağaçlar yanarken, bazı ağaçların ise yeşil kaldığı görüldü. Birçok ağacın yıkıldığı kentte, bazı bölümlerde ise çökmeler oldu. Kentin geçiş güzergahı ise alevler nedeniyle simsiyah oldu.

Öte yandan kent içinde yıkılan bir ağacın hala yanmaya devam ettiği görüldü.

Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi
Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi
Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi
Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Yonca Evcimik İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:14:40. #1.16#

title