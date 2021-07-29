Son dakika haberi: Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile gözlenecek
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Son dakika haberi: Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile gözlenecek

Son dakika haberi: Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile gözlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını insansız helikopter ile gözlenecek.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını insansız helikopter ile gözlenecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve birçok mahallede etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 1 insansız hava aracı (İHA), 1 yangın söndürme uçağı, 19 helikopter, 191 arazöz ve binden fazla orman işçisi görev aldı. Yangın söndürme çalışmaları, Ulualan Mahallesi'nde bulunan Yangın Kontrol Merkezi'nden koordine ediliyor. Öte yandan yangına dair havadan anlık görüntü aktarmak için bölgeye insansız helikopter de getirildi.

Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor. Gelen talebe göre anlık görüntü aktarıyor. Helikopter 20 bin feet yüksekliğe çıkarak saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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