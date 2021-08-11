Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi
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Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kırşehir'de, Antalya Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan itfaiye personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Kırşehir'de, Antalya Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan itfaiye personeline teşekkür belgesi takdim edildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat'taki orman yangınlarını söndürmede görev alan itfaiye personeli Mehmet Özel, Ramazan Kolukırık ve Hüseyin Sulusaray kente göndü.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek Manavgat'ta görev yapan itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiye erlerinin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çeşitli noktalarda meydana gelen orman yangının söndürülmesi için canla başla mücadele ettiğini belirten Araz, teşekkür belgesi takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin Türkiye'nin neresinde olursa olsun halkın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ekicioğlu, "Manavgat'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve canla başla çalışan İtfaiye Müdürlüğü personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kırşehir halkı ve Kırşehir Belediyesi olarak memleketimizin neresinde olursa olsun yaşanan acıları paylaşıyoruz. Yaşanan orman yangınlarında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangınlarıyla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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