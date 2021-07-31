Son dakika haberi | Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi'nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin