Son dakika haber: Manavgat'taki yangın noktasına çok sayıda helikopter aynı anda müdahale ediyor (2)

Son dakika habere göre Yanan bölge Söndürme çalışmaları Helikopterlerle yangına müdahale edilmesi Bir dakika içinde aynı noktaya helikopterlerin 4 sorti yapması ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yanan bölge

Söndürme çalışmaları

Helikopterlerle yangına müdahale edilmesi

Bir dakika içinde aynı noktaya helikopterlerin 4 sorti yapması ANTALYA - Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesindeki orman alanda ilerleyen yangına havadan çok sayıda helikopterle, karada ise arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Vatandaşların da yangın tüpleriyle ve hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

Bölgedeki alevlere çok helikopterler de çok sayıda sorti yaparak destek verirken, zaman zaman bir dakikada 4 sorti yaparak alevlere su attılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş