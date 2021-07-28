Son dakika haberi! Manavgat'taki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberler: Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki orman yangınından dolayı herhangi bir kamu ya da özel hastanenin tahliye edilmediğini bildirdi.