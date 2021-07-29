Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ
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Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış dedi.

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş diye konuştu.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.

Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ
Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ
Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ
Son dakika haberi! MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; 3 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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