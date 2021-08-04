Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (16)

Son dakika gündem haberi: 8 ÜLKE VE KIZILHAÇ'TAN YARDIM TEKLİFİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Antalya bölgesindeki yangınların 8'inci günü akşamı itibarıyla son durumu paylaştı.

8 ÜLKE VE KIZILHAÇ'TAN YARDIM TEKLİFİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Antalya bölgesindeki yangınların 8'inci günü akşamı itibarıyla son durumu paylaştı. Yangınla mücadelede kritik bir gün yaşandığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Rüzgar kuvvetli, nem son derece düşük, yüzde 10'lar civarında nem vardı. Bugün 5 ilçede, 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Akşama kadar havadan ve karadan, akşamdan sonra karadan mücadelemiz devam ediyor" dedi.

BEŞ İLÇEDE 15 NOKTAYangınları Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçeleri olarak sıralayan Çavuşoğlu, "Özellikle Demirciler, Beydiğin, Ahmetler, Kızılağaç, Sırtköy, Karaisalı, Çayırözü, Senir ve Alara bölgesinde yangınla mücadelemiz gün boyunca devam etti, gece boyunca da devam edecek" dedi.GÜNDOĞMUŞ VE ALANYABakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş'un Umutlu'ya bakan yamacı, Beylik ovası, Demirkapı tünelinin kuzeyi, Gölcük, Gülendağı, Güzelbağ, Alara, Susuz cephelerinde çıkan orman yangınlarının devletin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandığını, soğutma çalışmalarının başladığını kaydetti. Çavuşoğlu, bazılarında ise kontrol altına alınma çalışmalarının halen devam ettiğini dile getirdi.İKİ EKİP KURTARILDIİki farklı cephede ekiplerin yangında kalma riski yaşadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Hamdolsun yoğun mücadele sonucunda vatandaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız Güzelbağ ve Demirciler'de kurtarıldı" dedi.6 UÇAK 178 HELİKOPTERYangınla mücadeledeki araçlarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Bugün 6 uçak, bazıları arıza yapmıştı, iki İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle bu çalışmaları sürdürdük" diye konuştu.DÖRT ÜLKE DAHA AB'DEN DESTEK İSTEDİUluslararası camiadan destek teklifleri ve desteklerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'dan özellikle bize yakın ülkelerden dört ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. İtalya, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk, o ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz" dedi.KKTC'DEN EKİP GELİYORBugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Manavgat ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC'den de 21 kişilik ekibin bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktığını ve Mersin Taşucu'na geleceklerini ve saat 21.30'da ulaşmış olacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Ayrıca Kızılay başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek. Tabi bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır. Yavru vatan KKTC'nin sembolik de olsa bize verdiği bu destek gerçekten bizleri mutlu etmiştir" dedi.UKRAYNA'DAN İKİ HELİKOPTER DAHA GELDİBugün Ukrayna'dan yola çıkan dört helikopterin Isparta Havalimanı'na indiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hepsini özel şirketten bulup kiraladık. Yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacaklar. Helikopterlerin kullandığı su tankı ya da bambi dediğimiz bazıları arıza yapıyor çünkü, farklı ülkelerden getirilmesi için çalışma yapıyoruz. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet yarın, Rusya'dan yarın 2 adet, cuma günü 3 tane bambi diplomatik kargoyla hızlı bir şekilde getiriyoruz" dedi.AZERBAYCAN VE İSRAİL'DEN 1'ER UÇAKYarın sabah Azerbaycan'dan 1 uçak 10 personel, 40 itfaiye aracıyla 150 personel geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, "Aslında Azerbaycan uçağı daha ilk günden itibaren göndermişti ama uçak bakımdaymış, bugün bakım bitiyor ve testlerden sonra yarın sabah inşallah yola çıkacak. Yine İsrail'den bir şirketten kiraladığımız bir uçak da yarın ülkemize gelecek ve uçuş izinleriyle ile ilgili tüm işlemleri tamamladık" dedi.TÜRKMENİSTAN'DAN EKİPMAN YARDIMITürkmenistan'dan sembolik bir teklif geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bazı ekipmanlar göndereceklerini söylediler, biz de kardeş Türkmenistan'a buyrun dedik, onlar da yardımlarını ulaştıracak. Katar'dan 66 kişilik ekip var. Gündoğmuş bölgesinde çalışmalara yardım ediyorlar ve son derece mutlular bizim ekiplerimizle birlikte çalışmaktan" dedi.8 ÜLKE VE KIZILHAÇ'TAN YARDIM TEKLİFİDiğer taraftan bazı ülkelerden de teklifler geldiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle açıkladı:

"Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonundan bazı yardım teklifleri geldi. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Uçak ve helikopter havadan destek ihtiyacı olduğunu söyledik. O ülkelerden şimdi yanıt bekliyoruz ve ihtiyaca göre gelen önerileri de değerlendireceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar