Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
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Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)

Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BÖLGE HALKI CANLA BAŞLA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORManavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nin dağlık alanındaki yangın devam ediyor.

BÖLGE HALKI CANLA BAŞLA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nin dağlık alanındaki yangın devam ediyor. Yangına havadan ve karadan destek sürüyor. Orman işçileri ve bölge halkı yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arazöz, su takviye araçları ve çok sayıda personel yangını söndürmek için çaba harcıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ASMEK'te çalışan Fatih Kızgın (24), orman işçilerinin ağır ve uzun hortumlarını taşıyarak yardımcı olmaya çalışıyor.

Yangının çıktığı bölgeye yakın bir noktada yaşayan vatandaşların ise tedirgin bekleyişi hala devam ediyor. Yangının çıktığı alana yakın bir köyde yaşayan amcası için endişelenip gözyaşlarına boğulan genç kadın, telefonda amcasının sesini duyarak rahat bir nefes aldı.DEMRE'DE DAĞLIK ALANDA YANGIN

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi Divle mevkiindeki dağlık alanda, akşam saatlerinde orman yangını başladı. Yangın yerine ulaşmak çok zor olduğu için karadan müdahale edilemiyor. Müdahale için yangın söndürme helikopteri bekleniyor.


Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)
Son dakika haberi | Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (17)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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