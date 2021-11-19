Son dakika haberi... Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat ilçesi Side Turizm bölgelerinde A.I., Y.Ö. ve M.A isimli şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 gram Kokain, 5 gram Skunk maddesi ile bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANTALYA

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