Son dakika haberi: Manavgat'ta orman yangını çıktı Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA