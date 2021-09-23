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Son dakika haberi! Manavgat'ta orman yangını (3)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Manavgat'ta orman yangını (3)

Son dakika haberleri: KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede 17 arazöz ve su tankeri, 10 helikopter ve 2 uçakla soğutma çalışmalarına başlandı.


Son dakika haberi! Manavgat'ta orman yangını (3)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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