Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı