Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Çamlık Mezarlığı yanında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 5 arazöz, 2 tanker ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 3 arazöz ve Manavgat Belediyesi'ne ait 2 tankerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilirken, yangın dolayısıyla Manavgat'ın Sarılar ve Side mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı