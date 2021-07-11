Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
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Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Çamlık Mezarlığı yanında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 5 arazöz, 2 tanker ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 3 arazöz ve Manavgat Belediyesi'ne ait 2 tankerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilirken, yangın dolayısıyla Manavgat'ın Sarılar ve Side mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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