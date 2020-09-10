Son dakika haberi | Manavgat'ta orman yangını
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Son dakika haberi | Manavgat'ta orman yangını

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etksiyle büyüyen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberi | Manavgat'ta orman yangını
10.09.2020 07:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:20

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etksiyle büyüyen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bugün saat 23: 00 sıralarında Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesine bağlı Arapbeleni mevkiinde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve iş makinaları müdahale sürüyor. Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşların da destek verdiği yangının yaklaşık 1 km çevresinde bulunan yerleşim alanlarına ulaşmaması için hummalı çalışma devam ediyor.

(Arif Kaplan/İHA)

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Kaynak: İHA

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