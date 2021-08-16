Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
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Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza

Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arıza nedeniyle başka bir araçla çekilen kamyonet, aracın kontağı çalıştırılmadan çekilince direksiyonu kilitlendi ve bu şekilde yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arıza nedeniyle başka bir araçla çekilen kamyonet, aracın kontağı çalıştırılmadan çekilince direksiyonu kilitlendi ve bu şekilde yola çıktı. Yoldaki kamyonete, otobüsün saniye farkıyla çarpmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Kamyonete çarpan otomobildeki aileden ise 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Tekandız mevkisinde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya seyir halindeki Fatih Lamcı'nın kullandığı 42 DVP 20 plakalı otomobil, Tekandız mevkisinde önüne çıkan Hayati Akan'ın kullandığı 07 ASA 494 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Lamcı kolundan yaralanırken otomobil sürücüsü ve 2 küçük kızı büyük şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Yaralanan Ayşegül Lamcı, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahaleden sonra çocuklarının yanında kalmak istediğini belirterek hastaneye gitmedi.

"Bir anda yolun ortasına gitti"

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerine olayı anlatan Hayati Akan, yakıt almak için yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdiğini belirterek, "Yakıt aldıktan sonra aracım bir türlü çalışmadı. Akaryakıt istasyonunda bulunan bir kamyoncu arkadaştan aracımı çalışması için çekmesini istedim. Aracı kamyonun arkasına bağladık ve bir anda ben daha kontağı takıp hazır olmadan çekmeye başladı. Bir anda aracımın direksiyonu kilitlendi ve yolun ortasına gitti. Kapıyı açıp bağırmama rağmen beni duymadı" diye konuştu.

"Kaza anı kamerada"

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aracın kamyonun arkasına bağlanması, kamyonun hareket etmesiyle birlikte aracın yolun ortasına doğru gitme anı, D-400 Karayolunda seyir halindeki tır ve otobüsün araca çarpmaktan sonra anda kurtulmaları ve araç sürücüsünün kaza anında araçtan inmesi görüldü. - ANTALYA

Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza
Son dakika haberi: Manavgat'ta dehşete düşüren kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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