Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
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Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi

Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Manavgat'ta dün başlayan yangın ilerledikçe oluşturduğu tahribat daha da artıyor.

Manavgat'ta dün başlayan yangın ilerledikçe oluşturduğu tahribat daha da artıyor. Alevler bölgedeki elektrik santraline yaklaşmış durumda. Santral görevlilerinin paylaştıklarına göre acil önlemler alınmazsa Antalya ve çevresine elektrik sağlamak zora girecek.

Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan yangın elektrik santrallerini tehdit etmeye başladı. Alevler şehrin elektrik ihtiyacını karşılayan Manavgat hidroelektrik santrali yakınlarına kadar ulaştı. Yıllık 45 MW üretim kapasitesine sahip santral, kendi imkanlarıyla önlem alıyor.

Santral yetkililerinden Kuntay Karataş çektiği görüntülerde yangının boyutunu gözler önüne serdi. Alevlerin kül ettiği bölgede bazı binalar kullanılamaz hale geldi. Yangının santrale yaklaşmaya başladığı anlardan itibaren bölgede kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan Karataş, barikatlar kurduklarını, çabalarını boşa gitmesinden korktuklarını ifade etti. Karataş, itfaiyenin müdahale etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"ANTALYA'NIN ENERJİ İHTİYACI BÜYÜK ÖLÇÜDE SIKINTIYA GİRMEKTE"

Karataş, "Manavgat ve Oymapınar Barajları ve santralleri Akdeniz'de önemli ihtiyacı karşılamaya yarayan iki santraldir. Bu santraller yangından en fazla etkilen santraller oldu. Biri 48 birisi 550 MW güce sahip iki santral çalışamaz durumdalar. Dolayısıyla Antaya'nın enerji ihtiyacı da büyük ölçüde sıkıntıya girmekte. Bizim kendi çabamızla söndürdüğümüz yangınlar var" dedi.

(İHA)

Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Son dakika: Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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